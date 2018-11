Heimatkunst van Needse en Duitse scholieren

Weekend­tips: van jachthoorn­bla­zers tot ateliers

16 november Je hoeft echt niet naar een van de vele intochten van Sinterklaas toe om je dit weekeinde te vermaken in onze regio. Wie zoet is kan ook veel lekkers krijgen bij bijvoorbeeld ‘Spirit of Winter’, of op de Vilsterse boerenmarkt met als thema ‘Jacht en Slacht’. Wij zetten een aantal uitgaanstips voor je op een rij: