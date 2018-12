Heimwee naar het postkantoor van de PTT in Neede

Calixtus en Stadsmuse­um Groenlo willen verder als ‘museum 1627’

9:51 GROENO - Het stadsmuseum en de Oude Calixtuskerk in Groenlo willen samen verder als ‘Museum 1627’. De twee stichtingen willen vanaf 2020 samen het verhaal over de Tachtigjarige Oorlog vertellen. ‘Het andere verhaal’ noemen ze dat, om aan te geven dat de vrijheidsstrijd in de 16e en 17e eeuw een ander karakter heeft dan dat van Holland. De Oude Calixtuskerk in Groenlo wordt het middelpunt van dat verhaal.