Heinhuis Handel neemt Opslag Berkelland over

Wilco Steenman van Heinhuis Reclycling had via Heinhuis Handel al contact met andere klanten dan die van de metaalrecycling. Via Opslag Berkelland komen daar nu behalve ondernemers ook ‘gewone’ consumenten bij. Want spullen opbergen waar alles goed blijft zónder door vocht of vorst te worden aangetast, is voor een breed publiek een uitkomst.