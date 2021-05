Heiny en Dasha wonen monumentaal in Berkelland: ‘Het doet je wel wat als je je hele huis hoort kraken’

Rosemarie zou nu 81-jarige vrouw zijn geweest, maar werd niet ouder dan 4. In Eibergen houden ze haar in ere

10 mei EIBERGEN - De steen op het grafje van de in mei 1944 op 4-jarige leeftijd in Eibergen verongelukte Rosemarie Goldenburg is vernieuwd. Een crowdfundingactie leverde geld op, waarmee de gehavende steen van het Duitse meisje kon worden vervangen. Wit is zwart en zwart is wit geworden.