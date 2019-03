Heisa om verplaatsen traditionele processie in Wehl: ‘En dat achter mijn rug om’

Gratis fruitbomen in de Achterhoek als opmaat voor een bosplan

18 maart GROENLO - De speelplek Ravott’n in Groenlo kreeg een appelboom, maar ook bij ijsboerderij De Steenoven in Hummelo en de Aaltense boer Arjan Tolkamp werden maandagochtend fruitbomen geplant. ,,Als we wereldwijd bomen herplanten kunnen we de gevolgen van de CO2-uitstoot compenseren”, is de toelichting van Hanneke van Ormondt.