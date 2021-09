Heisa tussen buren en horeca over binnentuinen in Doetinchem: ‘Pratende mensen, is dat overlast?’

Ondanks hersenlet­sel door zwaar ongeval, blijft Doetinchem­se Suzanna creatief

18 september DOETINCHEM - Het bouwen van harpen en violen is lichamelijk te zwaar geworden. Maar schilderen lukt Suzanna van Duffelen nog uitstekend. De 71-jarige Doetinchemse heeft haar werk recent laten zien in de Driekoningen- of Gasthuiskapel in haar woonplaats.