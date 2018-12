Hekken bij 't Hilgelo toch weer open

update Vrouw gewond bij grote woning­brand in Eefde, zoon mogelijk nog binnen

8:18 Bij een grote woningbrand aan de Reeverdijk in het buitengebied van Eefde is een bewoonster gewond geraakt. Zij kon het huis ontvluchten toen de brand in alle vroegte uitbrak, maar over het lot van haar zoon die daar ook woont heerst grote onduidelijkheid. Hij is mogelijk nog in het huis.