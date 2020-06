Hekken optie om scheurende scooters uit centrum van Doetinchem te weren

Bennie Hiddink, eigenaar van eetcafé Jansen in de binnenstad van Doetinchem, zegt geregeld te zien hoe scooters op hoge snelheid vanaf de fietsbrug via de Waterstraat het centrum inscheuren. ,,Zeker als het druk is in de stad is het levensgevaarlijk", zegt Hiddink. ,,Het is wachten op het moment dat het misgaat.”