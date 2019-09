Helaas voor Berkellandse huiseigenaren: geen ozb teruggave in 2020

Het komt niet bepaald als een verrassing, de financiële malaise van Berkelland. Al eerder werd duidelijk dat Berkelland meer uitgeeft dan er binnenkomt en dat er stevig bezuinigd moet worden. In de perspectiefnota die in juli werd gepresenteerd, werd nog rekening gehouden met een tekort van 1,1 miljoen euro in 2020. In die zin is de 920.000 euro positiever dan verwacht, aldus wethouder Gerjan Teselink van Financiën. Dit heeft te maken met de minder grote gevolgen van de nieuwe cao voor de loonkosten.

Het college komt nu met een dekkingsvoorstel met daarin onder meer: het verlagen van het budget voor Stichting Achterhoek Toerisme (25.000 euro), uitstel van het haalbaarheidsonderzoek naar binnensportlocaties met een jaar (40.000 euro) en het doorschuiven van extra geld voor het verduurzamen van monumenten (20.000). Het grootste bedrag - 432.000 euro - ontstaat door het deels doorschuiven van het programma 'Zorg voor wie dat nodig heeft' en 250.000 euro komt beschikbaar door een bezuiniging op posten binnen de bedrijfsvoering van de gemeente zelf.

'Onverstandig'

Naast deze reeks opties, doet het college nog een aantal voorstellen. Jammer voor huiseigenaren, maar het college wil het bedrag dat gereserveerd is voor de teruggaaf van de ozb (onroerende zaakbelastingen) niet uitkeren. Tijdens de behandeling van de perspectiefnota in juli werd dit al geopperd door oppositiepartijen D66, PvdA, GroenLinks en OBL, dit amendement werd toen door de coalitiepartijen CDA, VVD en Gemeentebelangen weggestemd.

De oppositie noemde de belastingkorting voor huizenbezitters toen 'uitermate onverstandig, volledig ongepast en een verkeerd signaal in de financiële situatie waarin de gemeente Berkelland nu verkeert'. Wethouder Teselink kan zich alleen herinneren dat 'deze discussie werd gevoerd in de raad' en vindt de teruggave eveneens een verkeerd signaal. “We hebben geluisterd naar de raad. Het bedrag kan beter geïnvesteerd worden op zo'n manier dat er structureel rendement is."

Het college wil verder de ozb en de reinigingsrechten enkel verhogen met de inflatiecorrectie van 1,4 procent, maar het rioolrecht laten stijgen met 3,4 procent.

Meevaller

Een meevaller is de vijftig euro die per huishouden eenmalig wordt teruggegeven via een korting op de afvalstoffenheffing 2020. De reserves voor afval zijn opgelopen tot 2,7 miljoen euro en dat is meer dan noodzakelijk om de stijgingen van het tarief op te vangen. "Over twee jaar kan bekeken worden of de reserve voor afval nog verder omlaag kan.”