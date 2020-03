Helden achter het stuur mogen nergens naar de wc: ‘Trucker als paria behandeld’

,,Wij maken dagen van vijftien, zestien uur. Maar moet je nodig plassen, dan mag je bij sommige bedrijven niet eens naar de wc”, zegt Robin Gerritsen, vrachtwagenchauffeur en eigenaar van Getra Transport in Baak. ,,Te gek voor woorden.”



,,Chauffeurs worden als paria behandeld”, zegt Jan Streep van de FNV. Hij is zelf chauffeur en rijdt voornamelijk in de bevoorrading van supermarkten. ,,Een vrouwelijke collega heeft haar plas moeten ophouden tot ze weer thuis was, omdat ze nergens naar de wc mocht. Wij mannen kunnen nog even snel de bosjes in. Hoort ook niet, maar als het niet anders kan... Maar als vrouwelijke chauffeur is het een ander verhaal. Het is schandalig.”