‘Hele Achterhoek moet zich bemoeien met ziekenhuiskwestie’

Henk Wubbels richt hiervoor een speciale stichting op als tegenwicht aan het Winterswijkse geluid. Niet om te polariseren maar vooral om eenheid uit te stralen als regio.



,,Als we niet eensgezind opereren als Achterhoek en het oostelijk deel van de Liemers lopen we het risico dat we straks twee poliklinieken over hebben”, zegt Wubbels. ,,Dan moeten we voor het minste of geringste naar Arnhem of Twente. De gezondheidszorg in de regio staat op het spel. Daarom vinden we dat we ons er vanuit de West-Achterhoek en Liemers mee moeten bemoeien.”



Wubbels, oud-wethouder van de gemeente Doetinchem gaat met oud-supermarktondernemer Ton ten Have (de Gelders Have Groep bestuurt vanuit Didam 19 AH-vestigingen) een stichting oprichten die zich sterk maakt voor de toekomst van de gezondheidszorg in de regio. Beiden zijn respectievelijk voorzitter en penningmeester van het Inloophuis voor kankerpatiënten in Doetinchem. ,,We willen zitting nemen in de Regiogroep”, zegt Wubbels. Deze Regiogroep praat mee met belanghebbenden over de toekomst van de Achterhoekse ziekenhuizen.