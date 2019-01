Helft klaslokalen Berkelland staat in 2025 leeg

Massavacci­na­tie tegen meningokok­ken: prik voor 80.000 jongeren uit de wijde regio

10:05 Zo’n 80.000 jongeren van 15 tot en met 18 jaar uit deze regio krijgen dit voorjaar een oproep om een prik halen. Gezondheidsdiensten in deze regio maken zich op voor de massavaccinatie van jongeren tegen de meningokokkenbacterie. De operatie is zo omvangrijk dat de GGD in de Achterhoek oud-medewerkers die mogen inenten heeft opgetrommeld om de klus te klaren. De gezondheidsdiensten in IJsselland en Flevoland kunnen de massavaccinatie -zij het ternauwernood- met eigen mensen af.