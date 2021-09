Helft nieuwbouw Varsseveld West in lage prijsklasse: je betaalt voor een koopwoning minder dan 225.000 euro

Haaksberg­se Elles exposeert aquarellen in Gelselaar

20 september GELSELAAR/HAAKSBERGEN – In café Florijn in Gelselaar zijn momenteel enkele kunstwerken van Elles Veltkamp uit Haaksbergen te zien. Ze heeft aquarellen van boerenzwaluwen meegenomen naar het dorp in Berkelland. En dat is niet zomaar.