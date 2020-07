Hello again! Ben en Carmen Steneker samen in concert bij De Olde Mölle Neede

NEEDE - Hello Again. De naam van de vriendenkring van de country-artiesten heeft dit weekend een dubbele lading. Na lang thuiszitten elkaar weer kunnen zien en horen. Bij De Olde Mölle in Neede is er de ruimte om op veilige afstand van countrymuziek te kunnen genieten. Zondagmiddag gaat dat gebeuren.

De tegenwoordig in Buurse woonachtige Ben Steneker wordt wel de nestor van de countrymuziek genoemd omdat hij als een van de eersten deze muziekstijl in ons land introduceerde. Met Lydia en de Melody Strings haalde hij een top 10 hit met het nummer Send me the Pillow. Maanden stond deze song in 1958 hoog genoteerd in de toenmalige hitparade.

Vader en dochter

Solo vervolgde Ben zijn carrière en staat inmiddels ruim 60 jaar op het podium. In 1984 was hij support act van Johnny Cash in Ahoy. De laatste 20 jaar wordt Ben muzikaal gesteund door dochter Carmen. Zij maakte een paar jaar deel uit van een allround duo, maar koos uiteindelijk voor de country-muziek.

Ben Steneker was 40 keer in de VS op grote festivals. In 2016 ontving hij de Living Legend Award in de staat Iowa. De afgelopen 6 jaren waren Ben en Carmen regelmatig te zien op Sky Tv in Engeland en Ierland met nummers van hun 5 dvd’s.

Feestelijk

Deze middag heeft een extra feestelijk tintje: niet alleen hunkeren muzikanten en publiek ernaar weer naar ‘buiten’ te kunnen; ook wordt gevierd dat de nieuwe CD singlemet de titel No One Stands Alone recent is uitgebracht.

Zondagmiddag 2 augustus, Zaal/Restaurant de Olde Mölle aan de Diepenheimseweg in Neede. Aanvang 15.00 uur, zaal open vanaf 14.30 uur. Reserveren gewenst per e-mail via b.p.steneker@home.nl of telefonisch: 053-569 6878 (na 11 uur) De entree is € 12,50 p.p.