‘Help, Beltrumse Veld is vogelvrij geworden!’

Corona grijpt om zich heen op middelbare scholen in de Achterhoek: in Aalten zit 10 procent thuis

DOETINCHEM/ AALTEN - Achterhoekse middelbare scholen ondervinden in een rap tempo de impact van het hoge aantal coronabesmettingen. Op het Ludger en Houtkamp College in Doetinchem en Schaersvoorde in Aalten is de situatie het ergst.

18 januari