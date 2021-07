Helpende hand voor Limburgse boeren vanuit de Achterhoek; duizenden kilo's aan ruwvoer voor vee en paarden

Jong, gelovig of wantrou­wend: zo krijgt de GGD ze tóch in de vaccinatie­tent

18 juli Inwoners van de regio Noord- en Oost-Gelderland die het coronavaccin weigeren of twijfelen zijn overwegend jong, wonen op de Biblebelt of hebben geen vertrouwen in de overheid en de reguliere media. Om ze te overtuigen, is een specifieke benadering het meest succesvol. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD.