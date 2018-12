Hema-toiletjuf Ine stopt na 30 jaar; ‘Dit is het schoonste toilet in hartje Doetinchem’

Het zal even wennen zijn voor de geregelde bezoekers van het restaurant van de Hema. En ook voor hen die hier niet komen voor een hapje of drankje, maar in hoge nood verkeren en hier altijd terecht kunnen.



Nu zit ze er nog, achter haar tafeltje met daarop een schoteltje met muntgeld, vaak gebogen over een kruiswoordpuzzel. Maar 31 december neemt ze afscheid. ,,Tijd voor leuke dingen”, zegt Ine. ,,Mijn man (conciërge op de Canadaschool, HH) stopt er ook mee.”



Ze zal vooral de mensen missen en de praatjes die ze kon maken. ,,Het contact met de mensen is het leukst”, zegt Ine, die speciaal voor de foto in de krant naar de kapper is geweest. ,,Zo kwam er elke dag een ouder echtpaar. De vrouw is pas overleden na ziekte. De man komt nu nog steeds. Ze gaven elke keer 2 euro.”