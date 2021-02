Hemels overnachten in de Kerk op het Kip in Rekken

Kerk op het Kip wordt de nieuwe naam van de r.-k. kerk in Rekken. ‘HH Martelaren van Gorcum’, zoals de kerk in 1872 werd genoemd, herinnert aan de moord door protestantse opstandelingen op negentien rooms-katholieke geestelijken uit Gorinchem, precies 300 jaar eerder: in 1572. Anno 2021 denken de Rekkenaren liever in samenwerking dan in religieuze tegenstellingen. En wat de nieuwe naam van de kerk betreft: Rekkenaren noemen de kerk altijd al zo. ’t Kip is de naam van de buurtschap waarvan ‘Rekken-Zuid’ deel uitmaakt.