Hemelvuur treft boer en paard, wagen brandt volledig uit

De Graafschapper van 14 september 1912 bericht over een ongeluk in Dinxperlo. ‘Terwijl de heer M. in ons dorp de vorige week op een avond van een vriendenbezoek huiswaarts keerde, werd hij omvergereden door een ruiter, die in voile vaart op dien duisteren avond door het dorp rende. De heer M. bekwam slechts enkele lichte kwetsuren. De ruiter, die blijkbaar zijn paard niet goed meer meester was, raakte ook aan den grond. Zoolang ons dorp nog niet electrisch is verlicht, is het niemand aan te raden, zulke wedrennen door het dorp te houden.’