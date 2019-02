H&M neemt 14 februari intrek in voormalige V&D Doetinchem

DOETINCHEM - Kledingzaak H&M neemt donderdag 14 februari - op Valentijnsdag - intrek in de voormalige V&D in de Hamburgerstraat in Doetinchem.

Daarmee is het grootste winkelpand (6.000 vierkante meter) van de binnenstad voor de helft gevuld. De kledingzaak komt aan de voorzijde van het winkelpand.

H&M zit nu nog in de Catharinastraat, waar het medio april 1999 startte. Deze winkel - dat een vrouwen en kinderafdeling heeft - sluit 9 maart. Wat er daarna in het pand komt is nog niet bekend. Eerder werd bekend dat er gesprekken gaande waren met meerdere gegadigden.

De nieuw H&M neemt twee verdiepingen in, verbonden met een roltrap, van totaal 2.500 vierkante meter. Het winkeldeel beslaat 2.080 vierkante meter. Dat is iets meer dan een verdubbeling van de huidige ruimte. De nieuwe vestiging krijgt ook een mannen- en een jongerenafdeling. Het aantal medewerkers in de winkel stijgt bovendien van 15 naar 21.

Kraskaart

De opening is donderdagmorgen 14 februari om 10.00 uur. De eerste 100 klanten krijgen een kraskaart met een tegoed variërend van 5 tot 100 euro. H&M staat voor Hennes & Mauritz. De Zweedse keten heeft wereldwijd ruim 4.000 filialen.

Wat er in de achterzijde van de voormalige V&D komt (ingang Synagogestraat), wil Thijs Vlek van beheerder Nyenburgstaete nog niet zeggen. ,,We zijn druk bezig het rond te maken”, zegt Vlek. ,,Binnen enkele weken hoop ik duidelijkheid te hebben.” Eerder kwam naar buiten dat er mogelijk een Chinees- of wokrestaurant komt. ,,Dat kan ik niet bevestigen noch ontkennen”, zegt Vlek.