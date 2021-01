Hendrik Jan Mensink verrast door erepenning: ‘Eigenlijk bestemd voor onze hele groep Behoud SKB’

,,Eigenlijk is hij bestemd voor de hele groep mensen die zich hebben ingezet voor het behoud van het Winterswijkse ziekenhuis. Het is heel mooi om te zien dat we vorig jaar door alle inzet nu onze zelfstandigheid weer terug hebben", reageert hij.

De Stichting Behoud SKB heeft er vorig alles aan gedaan om, na een hoog oplopend conflict met het Slingeland Ziekenhuis, de fusie ongedaan te maken. En met succes. Per 1 januari zijn de ziekenhuizen gedefuseerd en staan ze weer op eigen benen.

Waakzaam blijven

Dat betekent echter niet het einde van de Stichting Behoud SKB, aldus Mensink. ,,Het is belangrijk waakzaam te blijven. Om te zorgen dat het SKB niet alsnog wordt opgeslokt door het MST, Rijnstate of Slingeland. Waar het SKB nu vooral op moet inzetten is de verticale lijn, in plaats van de horizontale lijn met andere ziekenhuizen. Dus de verhouding met huisartsen, ouderenzorg, ggz en verloskunde. Als dat goed verankerd is, zit je goed met de zorg de Oost-Achterhoek. Ik ben blij dat het SKB nu weer over zijn eigen toekomst kan beslissen.”

De uitspraak van interim-bestuurder Jeltje Schraverus vorige week in De Gelderlander dat nooit goed is uitgesproken ‘wat is een volwaardig ziekenhuis’, onderschrijft hij.

,,Maar haar uitspraak waarin ze de mensen in de Oost-Achterhoek wegzette als een emotionele groep niet. Ik ben er juist trots op deel uit te maken van een gemeenschap waarin emotie de startmotor is. Het ging mij in dat interview te veel over ratio en geld. Maar in een ziekenhuisorganisatie is emotie en betrokkenheid wat mij betreft van groot belang.”