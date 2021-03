Hengelo krijgt er een bistro bij terwijl de horeca op slot zit: ‘We gaan ooit weer open, iedereen snakt ernaar’

Corona of niet; Tom Wonnink opent na café dadelijk ook een restaurant

4 maart DOETINCHEM - ,,Stilzitten is in tijden van corona geen optie”, zegt Tom Wonnink. De eigenaar van café Merleyn aan de Grutstraat in Doetinchem hoopt - als de horeca weer open mag - in april een nieuw restaurant in de binnenstad te openen: eetcafé Bastion. Zijn vriendin Jamy Kok gaat de horecazaak draaien.