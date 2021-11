Hengeloër (18) overleden na noodlottig ongeval in de Verenigde Staten: voetbalclub Pax is in rouw

‘Wie is hier fout?’ Vormgeving Eibergs centrum heeft gevolgen voor verkeer en veiligheid

EIBERGEN - Het heringerichte centrum van Eibergen ‘rammelt’. PvdA-volksvertegenwoordiger Hans Pelle trok eerder aan de bel over de snelheid die van stapvoets naar 30 kilometer gaat. In de Berkellandse raadscommissie Ruimte bleek woensdag dat er meer aan de hand is: de uitvoering kan ook voor ernstige parkeerproblemen zorgen.

