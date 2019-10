Hengeloër (26) verdacht van doden ouders overgebracht naar gevangenisziekenhuis Scheveningen

Dat laat het Openbaar Ministerie (OM) weten. Het onderzoek naar de gewelddadige dood van Ab en Geke Meenink is in volle gang, volgens een voorlichter van het OM. ‘Tot de zaak voor de eerste keer op zitting komt, doet het OM geen mededelingen over de bevindingen van het onderzoek', voegt de voorlichter toe.

Slingeland Ziekenhuis

De man meldde zich vorige week maandagmorgen zelf bij de Spoedeisende Hulp van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Hij zou daar hebben gezegd dat hij zijn ouders had omgebracht en van plan was zichzelf wat aan te doen. De 26-jarige zou zich in de borst hebben gestoken en met een hamer op het hoofd hebben geslagen.



Vorige week vrijdag meldde de politie dat de man werd verhoord als zijn medische toestand dat toe zou laten. Scheveningen is het enige gevangenisziekenhuis in Nederland.



Lees alles over het drama in Hengelo in ons dossier en bekijk hieronder de reactie van burgemeester Marianne Besselink.