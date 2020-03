Hengelose met coronavirus was in Italiaans risicogebied, geen familieleden besmet

Volgens de GGD is er geen link tussen deze patiënt en de eerder in Nederland gevonden gevallen die besmet zijn met het virus. Door de vrouw te isoleren en haar contacten continu te monitoren hopen de GGD en het RIVM het risico dat het virus zich verder verspreidt te verkleinen.



De vrouw is vrijwilliger van zorgcentrum De Bleijke in Hengelo. Ze is de eerste in de Achterhoek waarvan bekend is dat ze met het coronavirus is besmet. Na het weekend meldde ze zich met ziekteverschijnselen bij haar huisarts. Sinds haar verblijf in Italië is zij niet meer op De Bleijke geweest.



Volgens de GGD hoeven andere inwoners van Hengelo zich geen zorgen te maken. ,,De situatie is goed onder controle en de vrouw zit thuis in quarantaine. Er is geen enkele reden tot onrust”, zegt een woordvoerder van de GGD.



In de regio zijn donderdag verschillende nieuwe besmettingen met het virus vastgesteld. Zo werd donderdagavond bekend dat inwoners van Nijmegen, Ewijk, Beneden-Leeuwen en Geldermalsen besmet zijn geraakt met het virus. Eerder die dag zijn besmettingen in Wageningen, Culemborg, Huissen en Arnhem gemeld.



Volgens de GGD lopen er in de regio Noord- en Oost Gelderland nog een paar onderzoeken naar mensen die ook klachten hebben. Hoeveel dit er precies zijn en wanneer testuitslagen bekend worden, kan de GGD nu niet zeggen.



