Hengelose schrijver breekt in Azië door met reeks over hersenprofessor: ‘Boeken zijn voor mijzelf ook heel leerzaam’

Het is een spannend fictief verhaal: twee kinderen vinden in de kelder van de opa van één van hen – Professor S. – de overblijfselen van een honderd jaar geleden vermoord meisje, ene Johanna. Ook vinden ze haar dagboek. Daarin staat onder meer dat haar vader heel erg ziek was.



Terwijl de kinderen het dagboek lezen, voelen ze het verdriet van Johanna. Maar als je leest, wat gebeurt er dan eigenlijk in je hersenen? En dat invoelend vermogen, hoe werkt dat?



Daar komt de bijzondere combinatie in de boeken van Professor S. om de hoek kijken. Door een samenwerking van kinderboekenschrijver Fred Diks uit Hengelo – bekend van Koen Kampioen – en neuropsycholoog professor Erik Scherder bevatten deze boeken naast fictieve verhalen ook bijpassende informatie over het brein, uitgelegd via illustraties van Mariëlla van de Beek, medeauteur van deze ‘hersenfeitjes’.



Het concept slaat aan. Het eerste boek in de serie verscheen in maart 2019 en bestormde direct de bestsellerlijsten, afgelopen maand verscheen nummer drie: Professor S. en het geheime dagboek.