Hengelose uitgeverij doneert 500 boeken aan zorgpersoneel Slingeland

Achterhoek­se lintjesre­gen; feestje voor 64 gedecoreer­den in coronatij­den

13:01 De Lintjesregen verliep dit jaar anders dan anders. Telefonisch, via beeldbellen of op gepaste afstand werden alle 64 gedecoreerden in de Achterhoek ingelicht over hun onderscheiding. Een uitreiking volgt later.