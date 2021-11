Hengelose voetbalclub herdenkt de achttienjarige Job: ‘Overlijden van Job is hier keihard aangekomen’

HENGELO - Waar normaal gesproken het gekletter van de noppen en de kreten langs de lijn klinken is het deze zaterdagmiddag onwerkelijk stil bij voetbalclub Pax in Hengelo. De club heeft dit weekeinde alle wedstrijden afgelast wegens het overlijden van clublid Job Weustenenk (18).

Bij binnenkomst in de kantine is een tafel ingericht met een afbeelding van Job, een tekst en een gedenkboekje. Veel clubleden hebben al wat woorden in het boekje geschreven. ,,Nu is het even rustig, maar het liep de hele dag behoorlijk door”, zegt voorzitter Ben Groot Roessink van Pax. ,,Het overlijden van Job is hier keihard aangekomen. Zo'n jonge jongen nog maar, en iedereen kende hem hier. Hij komt uit een echte Pax-familie.”

Job Weustenenk is overleden door een noodlottig ongeval in San Diego in de Amerikaanse staat Californië. daar deed hij een tussenjaar. De Hengeloër werd aangereden toen hij langs de weg liep.

Job was van jongs af aan lid van Pax. Hij was keeper. Zijn broer Jesse speelt in het eerste en zijn andere broer Janne heeft ook bij de club gespeeld. Vader Werner is lid van verdienste. ,,Die loopt hier bij wijze van spreken drie dagen per week rond op het terrein”, zegt Groot Roessink. ,,Het zou dan ook heel gek aanvoelen als alles hier zomaar door zou gaan. Op deze manier kunnen we als club laten zien dat we achter de familie staan, die een heel moeilijke tijd tegemoet gaat.”