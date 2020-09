Hengeveld fietst 225 kilometer op laatste dag Tour: ‘Laatste stuk was afzien’

Mensen kunnen tot en met komende dinsdag geld doneren en de teller staat inmiddels op 295 euro. Hengeveld, die op een dag nooit meer dan 135 kilometer fietste, hoopt op 500 euro. ,,Dat is het streefbedrag’’, zei hij, nog hijgend bij de finish in Ulft.



Ulft was ook de startlocatie en vervolgens fietste Hengeveld in de brandende zon rondjes langs onder andere Sinderen, Aalten, Lichtenvoorde, Zieuwent, Mariënvelde, Halle, Gaanderen en Etten. ,,Het laatste stuk was best afzien, maar volgend jaar doe ik het weer’’, zei hij.



De exacte datum en het doel in 2021 is nog niet bekend. Hengeveld: ,,Dat is aan de luisteraars van Optimaal FM. Ik fiets wel.’’



Geld doneren kan hier.