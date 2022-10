Henk de Jong is goud, voor de Graafschap toen, voor Cambuur tot nu

UPDATE Man die te hulp wil schieten bij autobrand wordt aangereden: ‘Bestuurder valt niets te verwijten’

WINTERSWIJK - Een man uit Winterswijk die vrijdagavond wilde helpen om een autobrand te blussen in zijn woonplaats, is aangereden door een passerende auto. Hij is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist valt volgens de politie niets te verwijten.

14:02