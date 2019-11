Henk eet voor het eerst in z’n leven patat tijdens Puur Platteland-festival: ‘Heerlijk!’

Henk Stokkers was er nooit voor te porren. De Rekkenaar en patat was een ondenkbare combinatie. Tot deze zondag bij Puur Platteland op het terrein van Vakantieaccommodatie Slotman, aan de voet van de watertoren in Eibergen. „Henk heeft vandaag voor het eerst patat gegeten. Van aardappelen van Markerink. Dit is een bijzonder moment”, verzekert plaatsgenoot Hannie Kuenen. „Echt heel lekker”, reageert Stokkers, die zichtbaar geniet van de zelfgemaakte frieten in een recyclebare puntzak met een lekkere klodder zelf geklopte mayonaise. Duurzaam en geheel in het teken van het platteland.

Festival

De eerste editie komt uit de koker van de organisatie van Binnenste Buiten. Afgelopen zomer troffen ondernemers uit het buitengebied elkaar tijdens een soortgelijk festival in Eibergen zelf. Nu staan ze met zo’n dertig standhouders midden op het erf bij de familie Leerink in de tuin.

Marieke Altena van de organisatie is blij verrast als ziet hoe druk het een uur na de opening is. „De eerste bezoekers waren er al om half twee, terwijl we om twee uur begonnen. En het loopt zo door. Het is altijd maar afwachten, ook wat het weer betreft. Daar valt of staat het toch vaak mee.”

Foodtruck

De Melkbus van Wout Leerink en Robert Geessink staat er met zuiveldrankjes. Alle stadia tussen gras en eindproduct wordt door deze boerenzonen zelf afgewikkeld. Puurder kun je het niet krijgen. „Robert zit in de organisatie en die heeft samen met mijn broer de Melkbus. Zo is Puur Platteland eigenlijk op deze plek terecht gekomen”, legt Niels Leerink van Eibergse vakantieboerderij uit. „Ze wilden een evenement op het platteland opzetten en die formule past hier uitstekend.”

Pompoenen

Linda Geessink is vrijwilligster van de pompoenenkraam. Hier kunnen kinderen met in Berkelland gekweekte pompoenen knutselen. Moeder Janneke Vogt is er met haar dochters Frederique (11), Valerie (9) en zoontje Thomas (7). „Het leek ons leuk en zijn daarom hier naartoe gekomen. Ze hebben er echt werk van gemaakt. Mooi hoor.” De pompoen krijgt een gezicht. Geen eng gezicht, want Halloween is voorbij. „Een gezicht met hartjes als ogen”, zegt Frederique.

500 bezoekers

De sfeer zit er goed in. En aan het einde van de middag zijn zo’n vijfhonderd bezoekers de kassa gepasseerd. Uitvaartverzorger Henk Dekker uit het Gelderse Hengelo laat zien wat je kunt met een smidsvuur, een stuk ijzer en een aambeeld. „M’n vader was vroeger stalhouder en maakte alles zelf. Voor mij is het hobby.”