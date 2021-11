Henk en Mini genieten van kleinkinderen die binnenwandelen: ‘Wij kunnen ons goed redden’

,,De jongste woont het verste weg, helemaal in het dorp”, zegt Henk Oonk (77) lachend. ,,,We zijn blij dat we de kinderen zo dichtbij hebben.”



Hoewel echtgenote Mini (78) wat minder goed ter been is en thuishulp krijgt, gaat het zelfstandig wonen hen uitstekend af, zegt Henk.



,,Voor mijn vrouw ben ik mantelzorger nu ze wat minder mobiel is. Ik doe wat meer in en om het huis”, zegt hij. ,,Ze kwam vorig jaar met hartfalen in het ziekenhuis terecht. Een voorwaarde voor ontslag was toen dat ze ’s morgens thuishulp zou krijgen met douchen en aankleden. Dat gaat prima.”