Henk en Monika zestig jaar bij elkaar: ‘We kregen toestemming van de koningin’

Zij dacht, dat hij verliefd was op haar beste vriendin, maar al snel bleek, dat Henk een oogje had op haar, Monika. We schrijven januari 1961. Samen brachten ze de bewuste vriendin naar de bus en Monika verwachtte eigenlijk half en half dat Henk ook in die bus zou stappen. Maar hij ging met haar mee. „Daar heb je geluk mee gehad”, zegt Henk nu lachend. „Natuurlijk! En daar ben ik nog steeds blij mee”, reageert Monika. Een een liefdevolle blik valt haar echtgenoot ten deel.

Toestemming van Juliana

Het stel was vanaf het begin dol op elkaar, zo dol dat er snel getrouwd moest worden, want Monika bleek zwanger. Een dik jaar na hun eerste liefdesverklaring, stapten ze op 5 februari 1962 in het huwelijksbootje. „We trouwden op maandag, maar ondanks dat het wasdag was, stond het zwart van de mensen bij het gemeentehuis. Gelukkig hadden onze ouders er geen probleem mee, ze zagen wel dat het goed zat tussen ons.”

Monika pakt er een mapje bij, waarin een door toen nog koningin Juliana ondertekende verklaring zit, dat ze mochten trouwen. „Want ik was pas 15 en om te trouwen moest je als meisje 16 zijn.” Ze kregen, zoals dat zo mooi in de vorstelijke brief te lezen staat, dispensatie van het verbod in artikel zoveel uit het burgerlijk wetboek. „Een van onze dochters heeft dit kopietje geregeld, dat hadden we zelf ook nog nooit gezien”, vertelt het stel.

Henk en Monika kregen drie kinderen, hebben inmiddels zes kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Een aantal jaren geleden konden ze zelfs nog een vijf-generaties-foto maken, want Henks moeder behaalde de respectabele leeftijd van 109.

Naar de winterspelen

Het paar woonde 53 jaar aan de Blikweg in Neede, maar verhuisde nog niet zo lang geleden naar een appartement elders in het dorp. In het verleden maakten ze regelmatig mooie reizen, nu houden ze het bij dagtrips. Een van de hoogtepunten was de reis naar de Olympische winterspelen in Salt Lake City in 2002. Ze trokken meerdere weken door Noord-Amerika. Een andere keer reisden ze met de auto naar Moermansk om vervolgens een lange boottocht naar het Noorse Bergen te maken. Zulke reizen maken is er niet meer bij, maar autorijden doen ze beiden nog wel. „Wat we nog kunnen doen we, wat we niet meer kunnen laten we doen”, zegt Monika opgewekt.