Henk Hoogmoed tijdelijk directeur van Laarberg

D66 bezorgd over ‘gevaarlij­ke’ nieuwe kruising in Neede

2 februari NEEDE - D66 heeft de gemeente Berkelland vragen gesteld over de kruising tussen de Haaksbergseweg en de Rondweg in Neede, ook wel Largas (Langzaam Rijden Gaat Sneller) genoemd. Volgens D66 is er als gevolg van de aanpassing van deze kruising een onoverzichtelijke en onveilige situatie ontstaan.