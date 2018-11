Henk Jan Tannemaat heeft geen last van dubbele pet

Ouderen moeten in hun kamer blijven vanwege heersende buikgriep

14:01 DOETINCHEM - 25 cliënten van de revalidatieafdeling van woonzorgcentrum Den Ooiman in Doetinchem moeten voorlopig op hun eigen kamer blijven. Tien van hen hebben het norovirus. Om verspreiding van deze buikgriep te voorkomen is de gezamenlijke ruimte even verboden terrein.