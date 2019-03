Henk Klein Gebbink is de ‘Uutschieter’ van het jaar

Klein Gebbink werd weliswaar geboren in Voor-Beltrum, maar maakte indruk in Ulft als pastoraal werker en als politicus in de toenmalige gemeente Gendringen. Hij dirigeerde koren, hielp ouderen met computerles en was betrokken bij de oprichting van het Verenigd Ulfts Carnaval, dat later is opgegaan in Stichting Iseldonk. Deze stichting is het overkoepelend orgaan van het Ulftse carnaval.