Henk maakt een stripboek in dialect: ‘Tekenen is bijna meditatief’

In maart verschijnt zijn eerste stripboek. In dialect. Werktitel: Hendek en het Kapotte Gasfornuus van Tante Dikka. ,,Een zeer ontspannen bezigheid, bijna meditatief”, noemt Hilferink het tekenen per computer. ,,Soms maak ik wel een schets op papier, maar dan scan ik die en trek hem over. In de jaren 80 ben ik me al gaan verdiepen in grafisch vormgeven per computer.”



Dat muziek maken een uitlaatklep is voor creatieve geesten staat voor Hilferink vast. ,,Kijk maar hoeveel zangeres, zangeressen en liedjesmakers tekenen of schilderen. Bennie Jolink, Hein Migchelbrink van de Spitfires, mijn collega Heidi Kraan uit Doetinchem. We kunnen gewoon niet leven zonder iets te maken.”