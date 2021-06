Henk Saaltink vraagt gemeente Berkelland om maatwerk: ‘Veldschuur zou prima stek zijn voor tiny house’

Het gaat hozen en donderen in de regio, maar waar? ‘Sommige delen krijgen de volle laag’

18 juni Er trekken vanmiddag zeer zware buien over delen van de regio. Die kunnen voor flinke overlast zorgen. Waar het precies gaat hozen en donderen, is nog niet duidelijk. ,,Dat is op dit moment lastig te voospellen’’, zegt Diana Woei van Weerplaza.