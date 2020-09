Henk schrijft op 72-jarige leeftijd debuutroman over de Achterhoek: ‘Verhaal schreef zich eigenlijk vanzelf’

Andy is immers een bijzondere naam voor een jongen die in 1948 als eenvoudig plattelandskind in de oostelijke Achterhoek wordt geboren. Meer wil Meinen niet verklappen over de titel, wel dat Andy een leven zal gaan leiden dat hem in de verste uithoeken van de wereld brengt, een fortuin in de schoot werpt en uiteindelijk terugvoert naar zijn verloren paradijs.