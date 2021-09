Henk verhuisde van Zaandam naar Neede voor ‘zijn’ Gertie en ging nooit meer weg

NEEDE - Het zijn feestelijke dagen voor Henk (81) en Gertie (80) van der Holst-Strengers uit Neede. Het echtpaar was gisteren zestig jaar getrouwd, vandaag komt wethouder Van der Neut op bezoek en zaterdag is er een familiefeest met buffet in Haaksbergen.

Henk en Gertie genieten van de aandacht, die hen momenteel ten deel valt. "Maar helaas is Gertie licht dementerend. Ik ben mantelzorger, maar krijg ook huishoudelijke hulp", zegt Henk, die van oorsprong uit Zaandam komt.

Hij leerde als militair Gertie kennen. "Ik zat toen in Holterhoek bij Eibergen. Dansen deden we bij Centraal in Haaksbergen. Daar heb ik Gertie leren kennen", zegt Henk. De vonk sloeg over tussen de Zaandammer en de Needse. Al snel gingen ze trouwen.

"Mijn schoonvader had een bakkerij in Neede. Via zijn connecties konden we al snel een huis huren. Dat wilden we graag. Ik wilde liever hier blijven dan steeds op en neer naar Zaandam reizen", zegt Henk. Hij zag het wel zitten om zich in de Achterhoek te vestigen. "Ik was verliefd. Dus ja, ik wilde hier graag wonen."

Achterhoeks

Maar de Zaandammer had het in de eerste jaren niet gemakkelijk. Menigmaal moest hij zich afvragen wat er gezegd werd in een gesprek tussen Achterhoekers. "Ik kon in het begin geen mens verstaan hier. Maar ik heb meteen geprobeerd de taal te begrijpen. Het dialect kon ik daardoor al vrij snel verstaan." Hij verstaat het niet alleen, maar kan het ook spreken.

Henk en Gertie kregen vier kinderen: Annemarie, Frank, Marjolein en Marieke. Drie van de vier wonen in de omgeving. "Alleen Marjolein woont verder weg. In Rotterdam." Inmiddels zijn er ook twaalf kleinkinderen en één achterkleinkind. Henk en Gertie verheugen zich erop om ze zaterdag allemaal te zien. "Dan vieren we een feestje met de familie. In totaal zijn we met 36 personen."

Het feest is in zalencentrum 't Hagen in Haaksbergen. "Daar hebben we ook ons 25-jarig en 50-jarig huwelijk gevierd", zegt Henk. Maar eerst gaan ze ook nog uit eten met de kinderen. ,,De kinderen zoeken iets uit. De Italiaan of Mexicaan. Daar hebben de kinderen meer verstand van dan wij."