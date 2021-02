Hennepkwekerij met 1000 planten opgerold in Baak; politie houdt man (50) en vrouw (41) aan

De meeste indruk maakte de hand van de buurman, die tot aan zijn oksel in de koe verdween

23 februari Afgelopen weekend verbleef ik bij vrienden in Amsterdam Oud-Zuid. Deze buurt is een van de welvarendste plekken van dit land. De huizen zijn zo hoog en duur dat je er pijn in je nek van krijgt en duizelig van wordt. Het is er zo stil als een dorp op zondag.