Hennepkwekerij ontdekt na steekpartij Varsseveld

Regioburge­mees­ters over winkeldruk­te: ‘Sluiten is nu zeker nog niet aan de orde’

29 november ARNHEM/DOETINCHEM - De drukte in de winkelstraten in onze regio is niet dusdanig dat er maatregelen nodig zijn. ,,In de meeste winkels gaat het goed en houden mensen afstand”, zegt burgemeester Mark Boumans over de situatie in Doetinchem. ,,Sluiten is nu zeker nog niet aan de orde.”