Henny Haggeman schreef boek over oorlog in Achterhoek: ‘Behoefte aan iets blijvends’

Burgemees­ter Doetinchem na plofkraak: ‘In en intriest zulk crimineel gedrag’

11:57 DOETINCHEM - Burgemeester Mark Boumans heeft via Twitter gereageerd op de plofkraak die gisteravond plaatsvond op het winkelcentrum in de Doetinchemse wijk Overstegen. De burgemeester noemt de daad ‘in en intriest', maar is ook blij dat er geen gewonden zijn gevallen.