Henriët is de spil van de ruilhandel in Hengelo

Video ‘Afgesnauw­de’ en ongenees­lijk zieke Trudy weet het zeker: nooit meer in de scootmo­biel naar de Blokker in Zutphen

18:55 Wat een vrolijk middagje shoppen moest worden, eindigde voor de ongeneeslijk zieke Trudy Streppel uit Zutphen (64) vandaag in een tranendal. Ze wilde inkopen doen voor haar verjaardag op 26 januari en zegt dat ze werd afgesnauwd toen ze in haar scootmobiel de Blokker in het centrum van Zutphen in reed. Bij de Blokker wordt dat ontkend.