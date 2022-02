Herberg De Gouden Leeuw is uit de as herrezen

Ook de plaatselijke herberg ging verloren. Op de fundamenten verrees een nieuw pand. Maar in 1666 woedde er wederom een brand. De brandhaard was deze keer een vuurpot in de herberg. De onfortuinlijke herbergier in die dagen was ene Telleman van Londen.



Hij was ook bierbrouwer en burgemeester van Bronkhorst. Na hem zouden er nog vier generaties Van Londen de scepter zwaaien in de herberg. De laatste in de rij hield het in 1797 voor gezien nadat één van de schuldeisers beslag had laten leggen op het onroerend goed.



De Gouden Leeuw bestond destijds uit meerdere onderdelen: een herberg, een brouwerij en een boerderij met een rosmolen. Het is door de jaren heen altijd een boerderij annex herberg en café geweest.