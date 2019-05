Herdenk, vier en verdien de vrijheid in Doetinchem

Het parkje, hartje binnenstad, is vernoemd naar de majoor van de Canadian Cavalry Highlanders, de bevrijders van Doetinchem in 1945. Boumans verwees naar de 16-jarige Gerard, die in maart 1945 met zijn familie moest vluchten toen Doetinchem tot drie keer toe werd gebombardeerd.

Hij trok een parallel met de even oude Syrische jongen Yassine, die met zijn familie woont in een asielzoekerscentrum in Amsterdam. Ook hun woning is in puin geschoten, ook zij moesten vluchten voor oorlogsgeweld.

Bill Cole, ereburger van Doetinchem

Eén van de vele toehoorders was de 96-jarige Bill Cole, ereburger van Doetinchem en drager van een hoge Franse onderscheiding. Cole trok vanuit Normandië op met de Canadezen en was betrokken bij de bevrijding van Doetinchem. Hij ontmoette de plaatselijke schone Erna, trouwde haar en ze kregen drie dochters. Tot vorig jaar woonde hij in de binnenstad, nu wordt hij verpleegd in Zutphen.

Het was verslaggever Henny Haggeman die, een klein uur na de dodenherdenking, het boeiende verhaal van Cole vertelde. Dat gebeurde op een podium aan de andere zijde van het park. Sinds vorig jaar wordt in aansluiting op de herdenking een festiviteit gehouden in het plantsoen.

Optredens