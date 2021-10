Herdenkingssteen geeft bijzonder geheim prijs: 64 jaar oud document met personeelsnamen duikt op

Toon Maas van Oudheidkundige Vereniging Gander is er blij mee. ,,Die mannen hebben voor mij allemaal een gezicht.”



Maas is inmiddels bijna 78 jaar en doet alles om de geschiedenis van zijn dorp in leven te houden. ,,In 1957 bracht ik op weg naar school elke dag flesjes melk langs, voor zuivelhandel Jansen, ook aan de Rijksweg. Ik herinner het me heel goed.”