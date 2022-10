Herenboerderij Het Lankheet zoekt leden: ‘Onze kennis en ervaring vullen elkaar mooi aan’

Radstake blij met 3.000 hakkende feestvier­ders: in 2023 keren lederhosen terug

HEELWEG - Geen lederhosen en dirndls, maar casual kleding en geen 7.000, maar 3.000 man in de Radstake in Heelweg zaterdag. ,,Met dat aantal zijn we heel blij. Zeker in deze tijd.”

9 oktober