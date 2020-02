Herman (78) uit Eibergen met eigen Hanomag-trekker naar crematorium

Ten Dolle, ‘wereldberoemd’ in Eibergen en omgeving, was nauw betrokken bij een oldtimertrekkerclub. Leden traden op als dragers, in blauwe kielen en met boerenpetten. De overleden Achterhoeker runde een privémuseumpje in ’t Dolle Huuske, een voormalig gemeenschappelijk vrieshuisje. Daar konden leden in het verleden vlees en groente bevroren laten bewaren.