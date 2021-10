Herman en Hendrika zijn zestig jaar getrouwd: ‘We gingen vaak dansen in Borculo en Geesteren’

Herman Lievestro weet zich nog veel te herinneren over de afgelopen zestig jaar. Ook kan hij nog vertellen over de tijd waarin hij en Hendrika verkering kregen. „Ik kwam uit Ruurlo, maar we gingen vaak dansen in Borculo en Geesteren. Meestal ging ik met mijn achterneef Gerrit uit. Hij woonde vlak bij ons huis in Ruurlo. Ik leerde op een dansavond Hendrika kennen en Gerrit haar vriendin Dinie. We kregen allebei verkering”, vertelt Herman.

Dansen of naar de film

In de prille verliefdheidsjaren werden er vaak gedanst. „Maar dat was heel anders dan nu. De dansavonden waren destijds al om elf uur afgelopen. Later gingen we ook regelmatig naar de film in Borculo”, zegt Herman. Op vrijdag 20 oktober 1961 traden ze in het huwelijksbootje. Ruurlo werd de woonplaats.

Klompenfabriek

„We hebben een bedrijfswoning laten bouwen, we hadden toen een klompenfabriek. In de beste jaren werkten we daar met acht of negen man.” Toen de vraag naar klompen steeds minder werd, moest de klompenfabriek de deuren sluiten. Herman ging vervolgens enkele jaren aan de slag in een tapijtenfabriek. „Maar dat heb ik niet zo lang gedaan. Later heb ik voor een ander bedrijf veel aktemappen gemaakt”, zegt Herman. Zijn vrouw Hendrika had zich gespecialiseerd in naaien. „Zij gaf naailessen in huis.”

Kinderen in de buurt

Herman ging na zijn laatste baan vervroegd met pensioen. „Ik had een mooie regeling. Nog geen 60 jaar was ik toen ik vervroegd kon stoppen met werken.” Nu proberen de tachtigers nog zoveel mogelijk te genieten van hun oude dag. „Helaas wordt mijn vrouw een beetje vergeetachtig. Het is wel heel fijn dat onze drie kinderen in de buurt wonen, in Ruurlo en Borculo.”

Herman en Hendrika gaan zondag uit eten met de gezinnen van hun dochters Anja, Annemiek en Mariska. „We hebben drie kinderen en zes kleinkinderen”, vertelt Herman, Met veertien personen schuiven ze aan tafel in hotel Avenarius.